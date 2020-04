La Startup “Mathscan” dédiée à l’excellence en mathématiques via l’intelligence artificielle a annoncé, vendredi, la mise à disposition à titre gracieux de sa nouvelle plateforme de ressources didactiques, au profit de tous les élèves marocains.

“En tant que partie prenante de l’écosystème de l’enseignement et de l’éducation, qui connait aujourd’hui plus que jamais une pression sans précédent, alimentée par l’évolution de la pandémie du Covid-19 qui met à l’épreuve la pertinence de l’apprentissage à distance”, la Startup a décidé de mettre à disposition de tous les élèves sa plateforme pour la médiation et le renforcement des lacunes en mathématique via l’intelligence artificielle, indique un communiqué de Mathscan.

Cette plateforme offre les meilleures vidéos didactiques en mathématiques existant sur le web et à l’échelle francophone (plus de 1.000 contenu vidéo), après les avoir qualifiées, ajustées, ordonnancées et structurées conformément à l’architecture du programme marocain, pour les niveaux allant de la 6ème année primaire jusqu’à la deuxième année Bac via le lien “https://www.mathscan.net/videos”.

Des cartes mentales (MindMaps) uniques réalisées par l’équipe Mathscan, permettant une révision intelligente, intuitive et optimale, que ce soit pour l’algèbre ou pour la géométrie, pour tous les niveaux scolaires entre la 3ème année primaire et le tronc commun, sont également consultables sur le lien “https://www.mathscan.net/mindmaps”.

Par ailleurs, la solution Mathscan reposant sur la technologie développée par WPI, fruit de plus de 20 M US$ de Fonds de recherche et développement pendant les 15 dernières années, est l’unique plateforme digitale dans le monde francophone et arabophone, qui moyennant l’intelligence artificielle permet l’identification de l’origine de toutes lacunes en mathématiques chez tout élève, depuis sa première année primaire et jusqu’à son niveau scolaire actuel, ajoute le communiqué.

Elle vise aussi à fournir le programme de remédiation 100% personnalisé, tenant également compte du rythme et de la capacité d’apprentissage de chacun, proposant ainsi un accompagnement spécifique en mathématiques allant de l’obsolescence jusqu’à l’excellence.