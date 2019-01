Infomédiaire Maroc – La création du registre national des services médiatiques vise à organiser le domaine des médias numériques et à consacrer la transparence dans l’accès au marché des médias et de l’audiovisuel, a indiqué, samedi, le ministère de la Culture et de la Communication – département de la communication-.

La création de ce registre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan pratique et exécutif du ministère visant à garantir le droit à l’information qui est une condition essentielle de la liberté d’expression au Royaume et à assurer le pluralisme des opinions dans un cadre responsable, relève le ministère dans un communiqué.

Cette initiative s’inscrit également dans le cadre de l’accompagnement des changements continus que connaît le champ médiatique audiovisuel, son développement et son renforcement en le dotant d’atouts d’organisation, de qualité, de concurrence et de mécanismes de conformité légale.

Ce registre a aussi pour objectif d’assurer le suivi des procédures liées à la promotion des investissements dans le secteur des nouveaux services des médias numériques, à travers la mise en place d’un cadre légal organisant le secteur, ajoute la même source.

Ce registre inclut à la fois les opérateurs audiovisuels, les fournisseurs de services médiatiques de radiodiffusion et audiovisuels continus et non-continus, ainsi que les fournisseurs d’accès conditionnel, les stations radio, les sociétés de production audiovisuelle, les éditeurs de journaux et de revues, les éditeurs électroniques et les fournisseurs de services de communication électronique, conclut le communiqué.

