Le président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc, Mehdi Qotbi a remis, ce vendredi à l’Élysée, à Brigitte Macron le catalogue-livre de l’exposition Eugène Delacroix, organisée au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat.

Réalisée en partenariat avec le Musée du Louvre et le Musée national Eugène Delacroix à Paris, cette exposition a rencontré un grand succès au Maroc.

Dans une déclaration, le président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc a indiqué avoir exprimé ses vifs remerciements à Mme Macron pour son appui précieux pour l’organisation de cette exposition au MMVI. Il a ajouté que Mme Macron a tenu à cette occasion à adresser un message d’amitié au Maroc, exprimant la considération et l’estime qu’elle porte au Royaume et à SM le Roi Mohammed VI « qui accorde une grande place à l’art et à la culture ».

Mme Macron s’est également dite « très heureuse » de soutenir le développement de la culture au Maroc, a indiqué Qotbi.

Le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain de Rabat a accueilli du 7 juillet dernier au 9 octobre, l’exposition « Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc ».

Conçue spécialement pour le Royaume, pays où ce peintre de génie a séjourné pendant plusieurs mois en 1832 et qui est resté pour lui une source d’inspiration durant toute sa vie, cette exposition est une première dans le continent africain et au monde arabe.