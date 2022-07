Le magazine Time Out classe la ville de Marrakech 7ème meilleure ville à visiter et où vivre (sur 53) au monde. Afin de réaliser ce classement, le magazine spécialisé Time Out a interrogé pas moins de 20.000 citadins à travers toute la planète.

Pour rappel, le classement Time Out de 2021 était surtout basé sur des critères de résilience, de solidarité et de bonne gestion de la pandémie.

L’index 2022, pour sa part, se fonde sur la bonne reprise des activités et sûr de nouveaux critères tels que la vie nocturne, la cuisine, l’offre en activités artistiques et culturelles, les prix, ainsi que d’autres éléments pratiques comme la marche à pieds, les transports en commun, la sécurité et l’écologie.

« Nous avons mis en évidence des endroits qui ne sont pas ennuyeux, trop chers ou surestimés, et nous nous sommes assurés que nos meilleurs choix obtiennent également de bons résultats pour des éléments pratiques comme la marche à pieds, de bons transports en commun, la sécurité, ainsi que l’écologie », souligne le site en ligne.