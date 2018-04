Infomédiaire Maroc – Le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, ce mardi à Sahrij Souani à Meknès, l’ouverture de la 13ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2018).

Au début de la cérémonie d’ouverture, le Prince Héritier Moulay El Hassan a procédé à la remise des signes distinctifs d’origine et de qualité à neuf agriculteurs producteurs.

Ainsi, le Prince a remis l’Indication géographique “Miel Azir” (romarin) de la région de l’Oriental” à Hamzaoui Yahya, président de l’association de l’Indication géographique pour la labellisation du Miel Azir de la province de Taourirt (Région de l’Oriental), l’Indication géographique “Miel de Daghmouss (Euphorbe résinifère) Souss Massa”, à Abdellah Aguenaou, président de l’association régionale des apiculteurs de la région de Souss Massa Drâa (région Souss-Massa), l’Indication géographique “Dattes Boustahmi noires de Drâa” à Lahcen Asmiress, président de la Fédération nationale des producteurs de dattes (région Drâa-Tafilalet), l’Indication géographique “Piment fort Ezznatia” à Mohamed Rkhila, président de la coopérative agricole Zenata (Région Casablanca-Settat), l’Indication géographique “Huile d’Olive d’Amezmiz” à Ahmed Bay, président de l’Union des coopératives agricoles Huiles d’Amezmiz (Région Marakech-Safi).

Moulay El Hassan a également remis l’Indication géographique “Huile d’olive Lamtat Fès” à Mohamed El Bouchikhi, président du groupement d’intérêt économique “Lamtat Fès” (Région Fès-Meknès), l’Indication géographique “Huile d’olive Dir Béni Mellal” à Oueghad Abdessalam, président du groupement d’intérêt économique “Huiles Dir Béni Mellal” (Région Beni Mellal-Khénifra), ainsi que l’appellation d’origine “Eau de Roses Kalâat Megouna Dades” à Jalal Charaf, président de la Fédération interprofessionnelle marocaine des fleurs aromatiques (Région Draâ Tafilalet), et le Label de qualité agricole “Olives noires marocaines Lamjaâd” à Houda Farah Guessouss, présidente de la Fédération marocaine des industries de la conserve des produits agricoles” (région Casablanca-Settat).

A l’entrée du Salon, le Prince a été salué par Marjlijn Sonnema, vice-ministre de l’Agriculture, de la Nature et de l’Alimentation des Pays-Bas (Pays invité d’honneur), Stephane Travet, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation de France, Eyebe Ayissi Henri, ministre de l’Agriculture et du Développement rural du Cameroun, Honoré Feizoure, ministre de l’Agriculture et du Développement rural de Centrafrique, Youssoufa Yerima Mandjo, ministre de l’Elevage et de la Santé animale de Centrafrique, Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre de l’Agriculture et du Développement rurale de Côte d’Ivoire, et par Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d’Ivoire.

Moulay El Hassan a été également salué par Owusu Afriyoe Akoto, ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture de Ghana, Pamela Charette, ministre des Pêches et de l’Agriculture des Seychelles, Nicolas Dos Santos, ministre de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Elevage de Guinée Bissau, Elsadig Fadlalla Sbah Elkhir Mohamed, ministre d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture et des Forêts du Soudan, Jalal Eddine Rabeh Ahmed Bachir, ministre d’Etat auprès du ministère des Ressources animales du Soudan, Patricia Zodi Carlie, ministre déléguée auprès du ministre de l’Agriculture et de l’Elevage du Gabon, ainsi que par Ali Bety, ministre, haut-commissaire à l’initiative 3N (Les Nigériens nourrissent les nigériens) du Niger.

Par la suite, le Prince a visité les différents pôles du Salon et suivi des explications sur les produits exposés aux pôles “Régions”, “Village agriculture du Maroc”, “Sponsors”, “machinisme”, “Produits du terroir”, “Élevage”, “Provendiers”, “International”, “Agro-fournitures”, “Produits agricole”, et “Nature”.

A son arrivée au Salon, Moulay El Hassan avait passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, le secrétaire d’Etat chargé du Développement rural et des Eaux et forêts, le wali de la région Fès-Meknès, le président du conseil régional, le gouverneur de la préfecture de Meknès, les élus et les représentants de l’autorité civile et militaire de la préfecture, ainsi que par plusieurs hautes personnalités.

La 13ème édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc connait la participation de 1.400 exposants en provenance de 70 pays. Cette manifestation de grande envergure a choisi cette année la thématique “La logistique et les marchés agricoles”, un sujet qui est au cœur des enjeux de l’agriculture durable et résiliente. Cette thématique illustre la dimension internationale du SIAM et l’évolution de la stratégie du Plan Maroc Vert aujourd’hui axée sur la commercialisation de la production agricole et les débouchés tant nationaux qu’internationaux.

Le SIAM a réussi le pari de se positionner comme évènement phare du Maroc en général et de son agriculture en particulier. Au fil des éditions, il a acquis une dimension panafricaine de premier plan et est devenu la grand-messe des professionnels du secteur à l’échelle du continent.

Rédaction Infomédiaire