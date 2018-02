Infomédiaire Sport – Les clubs européens des 5 grands championnats (France, Angleterre, Espagne, Allemagne et Italie) ont dépensé 1,067 milliards d’euros (MM€) lors de ce mercato d’hiver, soit une hausse de 36% par rapport à janvier 2017, selon des chiffres publiés ce lundi par l’Observatoire du football (CIES).

Du jamais-vu dans l’histoire du football !

Voici les principaux chiffres à retenir de ce marché hivernal hors norme marqué par les mouvements de Philippe Coutinho de Liverpool au FC Barcelone -3e plus gros transfert de l’histoire- ou du défenseur néerlandais Virgil Van Dijk arrivé cet hiver sur le bord de la Mersey.

545 millions d’euros (M€)

Les équipes de Premier League ont été les plus dépensières avec un total de 545 M€ investis.

L’Espagne arrive en deuxième position avec 319 M€ déboursés dans l’achat de joueurs (contre 37 M€ en 2017, 28 M€ l’année d’avant).

L’Allemagne (85 M€), la France (66 M€) et l’Italie (51 M€) ont été plus raisonnables et ferment la marche.

66 M€

La France a investi 66 M€ cet hiver avec un balance transferts positive (+14M€). Elle a donc dépensé trois fois moins que l’an passé (199M€).

La principale explication réside dans le fait que le PSG n’a conclu aucun transfert payant cet hiver. Seule recrue hivernale du club parisien, Lassana Diarra est arrivé libre.

418 M€

Le PSG est le club européen qui a le plus dépensé le plus sur l’ensemble des deux mercatos (418M€), juste devant le FC Barcelone (414 M€) et Manchester City (355 M€). Mais le club parisien s’est uniquement montré actif cet été -avec les arrivées de Neymar, Mbappé et Berchiche – puisqu’il n’a rien déboursé cet hiver.

173 M€

Le Barça est le club du « big-5 » le plus dépensier cet hiver avec un total de 173 M€ investis (dont 160 M€ pour Coutinho). Liverpool arrive en deuxième position (85 M€) suivi de Manchester City (74 M€).

160 M€

Philippe Coutinho, acheté par Barcelone à Liverpool pour 160M€ est le joueur le plus cher de ce mercato d’hiver.

Virgil van Dijk (de Southampton à Liverpool, 84 M€), Diego Costa (de Chelsea à l’Atlético Madrid, 66 M€), Aymeric Laporte (de l’Athletic Bilbao à Manchester City, 65 M€), Pierre-Eymerick Aubameyang (de Dortmund à Arsenal, 64 M€) complètent le top 5.

