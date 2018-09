Infomediaire Maroc – Atlantic Microfinance for Africa (AMIFA), la holding créée par le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) pour piloter son ambitieux programme de microfinance en Afrique, obtient l’agrément des autorités sénégalaises pour exercer ses activités via sa nouvelle filiale AMIFA Sénégal. AMIFA Sénégal rejoint ainsi trois autres filiales opérationnelles de la holding, à savoir : AMIFA Côte d’Ivoire, AMIFA Guinée et AMIFA Mali.

Pour rappel, AMIFA Sénégal est le fruit d’un partenariat stratégique conclu en 2016 entre la BCP et le Crédit Agricole du Maroc. L’objectif de cet accord est de contribuer à un développement équilibré et inclusif de la microfinance au Sénégal à travers la mise en place d’un dispositif de financement et d’accompagnement en faveur de la microentreprise, de la petite agriculture et du monde rural. A noter que AMIFA holding ambitionne de s’étendre dans d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est à l’horizon 2020.

