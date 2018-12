Infomédiaire Afrique – La deuxième édition du Forum des mines et du pétrole de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) dénommée « ECOMOF », la plus grande conférence du secteur pétrolier et gazier de la région, s’est ouverte lundi à Abidjan.

Plus de 500 participants en provenance des pays de la sous-région et au-delà ainsi qu’une centaine d’exposants prennent part à ce forum-exposition qui se veut une plateforme de réflexion pour la promotion et le développement du potentiel minier et pétrolier de l’Afrique de l’ouest.

« Les industries extractives jouent un rôle de plus en plus important dans le développement de nos pays et l’Afrique de l’ouest bénéficie d’un environnement naturel prometteur », a indiqué le vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan à l’ouverture de cette conférence, se félicitant de ce que la région ouest-africaine fournit au niveau mondial, 10% du manganèse, 8% de la bauxite et 7% de l’uranium.

Poursuivant, Duncan a rappelé les réformes engagées par le gouvernement ivoirien dans le secteur minier et pétrolier, passant en revue les atouts de son pays dans le secteur extractif.

« Le secteur minier ivoirien a enregistré, fin 2017, 164 permis de recherche minière et 15 permis d’exploitation minière industrielle. Il y a eu un accroissement de prospection de notre bassin sédimentaire tant on-shore qu’offshore », a expliqué le Vice-président ivoirien.

Ainsi depuis 2017, ce sont près de 23 nouveaux blocs qui ont été attribués à des grandes entreprises du secteur spécialisé dans l’exploration, a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il y a « une exploration réelle sur l’on-shore ivoirien. Il y a un accroissement de notre production de près de 32% passant donc de 32.000 barils jour à bientôt 42.000 barils avec un objectif de 100 000 barils jour ».

Cette deuxième édition du forum et exposition de la CEDEAO sur les mines et le pétrole a pour thème « stratégies pour promouvoir le développement des ressources minières et pétrolières en Afrique de l’ouest ».

Des conférences thématiques et des ateliers animés par des experts des secteurs minier, pétrolier et gazier meubleront, entre autres, ce forum qui s’achèvera mercredi.

Rédaction Infomédiaire