Infomédiaire Maroc – Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat, a approuvé les propositions de nomination à de hautes fonctions.

Ainsi, au ministère de la Justice, Mohamed Ennacer a été nommé au poste d’Inspecteur général, alors que Fouad Mouhyi a été désigné directeur des Ressources humaines.

Ces nouvelles nominations ont concerné également le ministère de la Jeunesse et des Sports où Othman Kayer a été nommé directeur de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires féminines et Naima Benyahia directrice de la Fondation pour la Promotion des œuvres sociales au profit des fonctionnaires et agents du ministère.

IM