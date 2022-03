Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a lancé, mardi à l’occasion de la Journée internationale de la femme (8 mars), l’initiative « LeaderSHE » qui vise à développer un programme intégré pour renforcer le leadership et à promouvoir la culture de créativité et d’innovation chez les étudiantes.

Menée en partenariat avec les universités, les acteurs économiques et la société civile, elle est en droite ligne des recommandations du nouveau modèle de développement et les priorités du programme gouvernemental relatives à la valorisation du capital humain, en général, et à l’autonomisation des femmes, en particulier, indique le ministère dans un communiqué.

L’initiative, qui a été dotée d’un portail www.leaderSHE.ma, repose également sur trois axes principaux, notamment l’organisation de formations dans le domaine du « leadership féminin » pour les étudiantes, la création des réseaux de partage d’expériences et d’échange d’expertises, l’organisation de « LeaderSHETalks » mensuels à cet égard, ainsi que la création d’une bibliothèque numérique dédiée au leadership féminin.

Ainsi, la première édition de la série « LeaderSHETalks » sera organisée le 28 mars courant à l’Université Ibn Tofail de Kenitra, sous le thème « Le rôle du leadership féminin à renforcer la résilience des étudiantes ».