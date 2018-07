Infomédiaire Maroc – Emirates introduit la modélisation en 3D de ses sièges sur emirates.com, et devient ainsi la première compagnie à introduire la réalité virtuelle sur son site web. Cet outil de visualisation en 3D permet une immersion à 360 degrés dans l’intérieur de l’A380 et du Boeing 777 de la compagnie, donnant ainsi aux passagers la chance de pouvoir explorer les cabines spacieuses, et de découvrir les sièges et les produits disponibles en vol.

Ce nouveau dispositif permet aux utilisateurs, grâce à des flèches de navigation, non seulement de naviguer à travers les cabines de Classe Économique, de Classe Affaires et de Première Classe, mais également d’admirer les iconiques bars lounge et douche-spa de l’A380 d’Emirates.

Alex Knigge, Senior Vice President du département Communication Corporate, Marketing et Branding Digital de la compagnie, se réjouit de ce projet : “Nous investissons continuellement pour proposer à nos clients une expérience de voyage sans égal en vol et au sol. C’est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec détermination pour leur faire bénéficier de la meilleure expérience digitale. Nous sommes très fiers d’être la première compagnie aérienne à introduire cette technologie de pointe en matière de réalité virtuelle. Celle-ci offre aux voyageurs l’opportunité de s’immerger et d’en apprendre davantage sur l’expérience Emirates avant même d’embarquer. En testant l’ergonomie du procédé auprès de nos clients, nous avons découvert qu’ils appréciaient tout particulièrement la modélisation en 3D des sièges et des cabines lors de la réservation de leur place”.

Les reproductions graphiques en très haute définition 3D donnent à voir une qualité d’image exceptionnelle qui se confond presque avec la réalité. Si cette expérience immersive n’est 2 pour le moment disponible que pour les trois Classes de l’A380, elle s’étendra bientôt à l’ensemble de la flotte Emirates et à toutes les configurations de l’A380 et du Boeing 777.

La vision en 3D à 360 degrés des cabines inclut également de la réalité virtuelle (RV) pour toujours plus d’immersion dans l’expérience. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’une navigation dans la cabine et choisir leur siège sans les mains, en utilisant simplement un casque de RV comme le Cardboard de Google. Cette technologie est compatible avec tous les appareils de réalité virtuelle, sans applications externes ou plugins supplémentaires. Les modélisations en 3D des sièges ont été créées en collaboration avec l’entreprise Renacen, qui a d’ailleurs été récompensée, pour ce projet, du prix Crystal Cabin pour le Meilleur Concept Visionnaire lors des récents Crystal Cabin Awards.

Les clients souhaitant accéder au site web emirates.com via leur smartphone ou l’application Emirates disponible sur iOS et Android, pourront également explorer leurs sièges avant de s’enregistrer en ligne sur la carte 3D des sièges. Cet outil permet aux passagers de naviguer d’un siège à l’autre, voire même aux potentiels voyageurs de réserver leur siège favori dans l’espace 3D. En complément des nouvelles modélisations 3D des cabines, des vidéos illustrant l’expérience.

Emirates ainsi que les nouveautés produits de la compagnie sont disponibles sur le site Emirates. Les vidéos servent ainsi de guide, donnant aux clients une idée du caractère unique de l’expérience de vol que propose Emirates. La compagnie continue également de mener régulièrement des enquêtes de facilité d’utilisation auprès de ses clients et des voyageurs réguliers dans plusieurs régions du monde, afin d’identifier de futures opportunités d’amélioration de l’expérience digitale des clients.

IM