Pour « continuer l’aventure », la France devra aborder mercredi (19h00 GMT) sa demi-finale du Mondial avec « une concentration extrême » face à la « cohésion » du Maroc et au « climat hostile » promis par les nombreux supporters des Lions de l’Atlas, a souligné mardi le capitaine Hugo Lloris lors de la conférence de presse tenue à la veille du duel Maroc-France.

« Plus on avance dans la compétition et plus on se rapproche de quelque chose de fort et de grand, on a tous envie de continuer l’aventure le plus loin possible. Cela demande une concentration extrême, même si ça n’empêche pas d’avoir des petits moments agréables en dehors du terrain », a indiqué Lloris .