Cela n’a pas tardé ! La furie de la presse espagnole s’est abattue sur le sélectionneur Luis Enrique, après la débâcle contre Les Lions de l’Atlas mardi, au titre des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Un fiasco, dénonce les supports de presse qui remettent en question la performance de la sélection et le futur de Luis Enrique.

Sur sa une, le célèbre quotidien Marca titrait » la Coupe du monde est trop grande pour nous », critiquant une équipe qui a totalement manqué d’éclat face aux Lions en ne parvenant à poser aucune balle dans les filets du Maroc.

Le Mundo Deportivo, lui, reproche aux poulains d’Enrique d’avoir manqué à leur devoir. Le quotidien ironise carrément en attribuant au sélectionneur le nom de Luis Padrique, « Enrique + penalty ».

Le journal AS, quant à lui, parle de « fin de cycle » de l’équipe espagnole. Titrant « C’est terminé », AS déplore la qualité de jeu du Onze de son pays qui a perdu contre « deux équipes beaucoup plus agressives (Japon et Maroc) ». AS assure que la fédération « doute qu’il doive continuer », sachant que le contrat du sélectionneur arrive à expiration le 31 décembre.