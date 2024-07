La ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a présidé, vendredi au siège de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), en compagnie du président du Comité chargé de la candidature du Maroc au Mondial 2030, Fouzi Lekjaa, un atelier de travail consacré à l’examen du volet lié aux Technologies de l’information et de la communication (TIC) du dossier de candidature du Royaume pour accueillir cet important événement, aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Cet atelier, qui s’est déroulé en présence du directeur général de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), de la directrice générale de l’Agence nationale des équipements publics, des trois acteurs du secteur de télécommunications au Royaume et de responsables, a été l’occasion de faire le point sur l’état d’avancement des travaux du Comité national chargé de la préparation du dossier de candidature et d’offrir toutes les informations et moyens requis par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, il a été convenu de lancer les travaux de mise en place d’un système de suivi de réalisation de projets, à même de contribuer à honorer les engagements du Maroc quant à l’accélération des projets liés aux TIC, souligne la même source.

Dans ce sens, Mezzour, citée par le communiqué, a mis l’accent sur le rôle de son département dans le soutien et l’accompagnement des projets numériques prioritaires, à travers la mobilisation de l’ensemble des moyens humains et techniques pour mettre à disposition une infrastructure technologique qui répond aux normes de la FIFA, en ligne avec la Haute volonté royale visant à faire de cette édition un franc succès.