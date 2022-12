Le parcours historique du Maroc s’est arrêté mercredi en demi-finale du Mondial 2022 contre la France (2-0). Toutefois, l’exploit réalisé par les Lions restera gravé dans l’histoire.

« Ce n’est surtout pas un hasard », a déclaré à l’AFP Nasser Larguet, le promoteur de l’Académie Mohamed VI de football lancée en 2009. « L’héritage est là », a-t-il ajouté.

Également ancien directeur technique national (DTN), Larguet souligne qu' »un joueur par ligne » est issu de cet ambitieux centre de formation: Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi, Nayef Aguerd et Reda Tagnaouti.

Notons que l’équipe est encore jeune. Parmi les demi-finalistes au Qatar, seul le capitaine Romain Saïss (32 ans) et le gardien Yassine Bounou (31 ans) ont passé la trentaine. Tous les autres ont entre 22 ans, comme Ounahi, et 29, comme Sofiane Boufal et Hakim Ziyech.

« L’Afrique et le Maroc progressent, on a enfin compris qu’il fallait se prendre en main, on a montré au monde qu’au Maroc on travaille et on avance », poursuit le sélectionneur.

Cette académie est « une petite pierre à l’édifice », continue Larguet. « On a montré qu’on est capable de former des joueurs de haut niveau », affirme-t-il. Et d’ajouter: « On a décidé de développer le foot à tous les âges au Maroc, garçons et filles ».