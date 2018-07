Infomediaire Maroc – B-Magnitude, un label musical 100% marocain et résolument ouvert sur le monde, a été officiellement lancé, ce jeudi soir à Casablanca, en présence d’une pléiade de stars, d’artistes et d’amateurs de la musique venus du Maroc et d’ailleurs.

Lancé par le producteur et compositeur marocain Bilal Hajji, alias « The Chef », B-Magnitude se donne pour mission de découvrir de nouveaux talents, de les produire, et de les promouvoir, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.

Pour assurer aux artistes sous contrat un soutien et un accompagnement à la mesure des ambitions du label, le producteur a également lancé B-Vipe Management, une structure dédiée à la représentation et à la gestion de carrière d’artistes.

»Ensemble, B-Magnitude et B-Vipe Management ambitionnent de raviver les scènes marocaines et africaines en mettant à la disposition des artistes les moyens humains, techniques et promotionnels à même de les aider à se faire un nom et une notoriété au plus haut niveau », a déclaré Bilal Hajji.

Ce passionné de musique qui témoigne d’une longue carrière de producteur et d’auteur-compositeur, notamment en Suède et aux États-Unis, a indiqué que le nouveau label vise à atteindre une présence commerciale mondiale à travers des partenariats avec des réseaux de distribution de premier rang.

»Le bouleversement que connait l’industrie musicale grâce aux plateformes digitales a été un élément crucial et déterminant dans notre décision de créer B-Magnitude », a-t-il reconnu, ajoutant que »notre ambition d’être indépendant et de travailler avec les plus grands noms de cette industrie en nouant des partenariats solides et mutuellement bénéfiques nous a guidé dans cette voie ».

Parmi les services de B-Magnitude et B-Vipe, figurent la production et le management d’artistes, l’élaboration de maquettes pour les jeunes talents, la conception et la réalisation d’albums, l’édition musicale ainsi que la promotion des artistes dans le monde entier.

Natif de Tétouan, Bilal Hajji a écrit et produit de nombreux titres pour Jennifer Lopez, Pitbull, Enrique Iglesias, Nicole Scherzinger, Akon, One direction, Nicki Minaj, Khaled ou encore Alexandra Burke, Lady Gaga, Sean Kingston, Kat Deluna ainsi que les artistes suédois Darin Zanyar et Mohombi.

Rédaction Infomediaire.