Le cabinet juridique Nasrollah & Associés – Baker McKenzie a conseillé Club Med dans le cadre de la conclusion d’un mémorandum d’entente avec l’Etat Marocain s’agissant (i) du projet d’extension et de rénovation du village de Marrakech “La Palmeraie” et (ii) de la création d’un nouveau village à Essaouira.





Après 50 ans de présence au Maroc, le groupe Club Med renforce sa présence sur le marché touristique local, avec un accroissement significatif de son implication et la création d’emplois directs et indirects au Maroc.



Le projet de nouveau village à Essaouira s’inscrit dans la continuité des liens étroits et historiques entre le Club Med et le Royaume du Maroc depuis 1963, date de la première implantation du groupe à Al Hoceima.L’équipe de Nasrollah & Associés – Baker McKenzie à Casablanca, dirigée par Kamal Nasrollah, Principal, était composée de Keltoum Boudribila, collaboratrice senior, Amina Bensaid et Hasnaa Sbai, collaboratrices.