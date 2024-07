L’ancienne championne olympique marocaine Nawal El Moutawakil a été élue, mercredi, vice-présidente du Comité international olympique (CIO) au deuxième jour des travaux de la 142e session du comité réunie à Paris.

El Moutawakil a été élue à la vice-présidence du CIO aux côtés de l’Argentin Gerardo Werthein. Leur mandat débutera le 10 août après la clôture des travaux de la 142e session du CIO, lorsque les mandats de John Coates (AUS) et Ser Miang Ng (SGP) prendront fin, précise le Comité dans un communiqué.

La nouvelle vice-présidente du CIO a été championne du Maroc du 100 m, 200 m et 400 m haies (1977-1978), championne arabe du 100 m, 200 m et 400 m haies; championne d’Afrique du 400 m haies (1983), championne des États-Unis d’Amérique du 400 m haies (1984); championne olympique du 400 m haies aux Jeux de la XXIIIe Olympiade à Los Angeles en 1984; médaille d’or du 400 m haies aux Jeux méditerranéens de Casablanca (Maroc, 1983) et de Damas (Syrie, 1987); médaille de bronze du 400 m haies aux Jeux universitaires mondiaux de Kobé (Japon, 1985), puis médaille d’or à Zagreb (alors Yougoslavie, 1987).

Membre du Comité National Olympique (CNO) marocain, El Moutawakil a une longue expérience au CIO dont elle était vice-présidente de 2012 à 2016.

Outre ces deux postes clés, le CIO a élu deux membres de la commission exécutive, ainsi que huit membres du Comité, dont quatre femmes.

Quinze membres du CIO n’ayant pas atteint la limite d’âge ont par ailleurs été réélus, le mandat d’un membre a été prolongé et deux membres honoraires ont été élus.