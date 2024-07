Dans un contexte marqué par un ralentissement de l’inflation, CFG Bank anticipe une année 2024 prometteuse pour le marché boursier marocain, dans sa note « CHER OU PAS CHER ? », concernant les perspectives du marché.

La récente baisse de 25 points de base du taux directeur par Bank Al-Maghrib (BAM), fixant ce dernier à 2,75%, a généré une détente des taux sur le marché secondaire des bons du Trésor. Les taux des bons du Trésor-10 ans ont chuté à 3,49%, contre 3,74% précédemment, poursuivant ainsi une tendance baissière amorcée depuis avril 2023.

Cette décision, survenue plus tôt que prévu, a favorisé un mouvement haussier de la Bourse de Casablanca, une évolution reflétée par la recalibration du ratio cours/bénéfice (PER) théorique du marché à 18,6 fois.

Selon CFG Bank, cette valorisation actuelle indique que le marché est correctement évalué, tenant compte de la baisse des taux. En conséquence, l’indice CFG 25 pourrait enregistrer une performance annuelle de 15,7%, atteignant potentiellement 27.185 points d’ici décembre 2024.

Les prévisions de CFG Bank reposent également sur l’hypothèse d’une poursuite de la baisse du taux directeur par la Banque Centrale lors des prochaines réunions en septembre et décembre 2024. Si cette tendance se confirme, le marché obligataire devrait ajuster ses taux à la baisse, stimulant davantage la hausse du marché actions. Une telle dynamique pourrait abaisser encore le earnings yield et dilater le PER théorique, renforçant ainsi la progression du marché boursier.

Les analystes de la banque restent optimistes quant aux perspectives du marché boursier marocain pour 2024, soutenue par une politique monétaire accommodante et une valorisation de marché jugée équilibrée. CFG Bank souligne cependant la nécessité de suivre de près les futures décisions de la Banque Centrale, qui pourraient influencer significativement les évolutions du marché au cours des prochains mois.