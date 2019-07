La Basketball Africa League (BAL) a annoncé que Le Caire (Egypte), Dakar (Sénégal), Lagos (Nigéria), Luanda (Angola), Rabat (Maroc) et soit Monastir ou Tunis (Tunisie) seraient les villes hôtes pour la saison inaugurale de la Basketball Africa League (BAL).

Ainsi, à partir de mars 2020, les six villes accueilleront une saison régulière qui réunira douze équipes réparties en deux conférences, chacune des conférences se déroulant dans trois villes. La saison régulière verra les 12 équipes disputer cinq matches chacune pour un total de 30 matches. Les trois meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour les playoffs.

Les six équipes qualifiées pour les playoffs – le ‘‘Super 6’’ – joueront un tournoi à la ronde pour déterminer les 4 équipes qui accèderont pour la première fois au BAL Final Four et à la BAL Final, à Kigali (Rwanda), à la fin du printemps 2020.

Les finales du BAL Final Four et de la BAL Final se joueront en matches à élimination directe. Pour rappel, l’annonce du lancement de la BAL par la NBA et la FIBA, qui marque la première collaboration de la NBA pour l’exploitation d’une ligue en dehors de l’Amérique du Nord, a été faite lors du diner NBA All-Star 2019 Africa organisé à Charlotte en Caroline du Nord, le 16 février dernier.