Infomediaire Maroc – Le Forum GENI-Entreprises, événement annuel de rencontre et de networking ouvert aux étudiants, lauréats et entreprises afin de relier le monde estudiantin au monde professionnel, est de retour pour sa 15ème édition sous le thème ‘‘Capital humain investissement stratégique pour une Afrique innovante’’ les 14 et 15 mars 2018 à l’Institut Nationale des Postes et télécommunications (INPT).

Pour rappel, la 14ème édition a connu une évolution sans pareil par rapport aux années précédentes dans le nombre d’entreprises participantes et de visiteurs, ainsi que la présence de grandes personnalités de renom.

Rédaction Infomediaire.