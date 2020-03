Le Consulat général du Maroc à New York a annoncé la mise en place d’une cellule de veille sur l’épidémie de coronavirus afin de communiquer avec l’ensemble des membres de la communauté marocaine aux Etats-Unis et suivre leur état de santé.



A cet égard, le Consulat incite les membres de la communauté marocaine à respecter les mesures préventives décrétées par les autorités américaines compétentes et à se rendre le plus vite possible dans un centre de soins en cas d’apparition de symptômes indicatifs de la maladie du COVID-19. Le Consulat recommande également d’informer les autorités locales et la représentation consulaire marocaine de tout cas nécessitant une assistance et une aide urgentes.



En conséquence, le Consulat a mis à la disposition des membres de la communauté marocaine les numéros de téléphone suivants pour joindre la cellule de crise : 202-361-5001 / 347-536-7472 / 347-301-0308.



Les membres de la communauté marocaine peuvent également contacter la cellule par le biais de l’adresse électronique suivante: [email protected]