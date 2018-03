Infomediaire Maroc – Le Nigéria et le Ghana sont les principaux pourvoyeurs de migrants subsahariens vers l’Europe et les Etats-Unis, selon le dernier rapport du Pew Research Center (PRC). Rien que les Etats-Unis, ont accueilli, entre 2010 et 2017, 70 000 Nigérians et 40 000 Ghanéens.

Ces 2 pays ouest-africains sont également des pourvoyeurs de migrants vers l’UE, la Norvège et la Suisse. Toutefois, par rapport aux Etats-Unis, les migrants subsahariens en Europe arrivent de divers pays.

Le rapport du PRC signale que plus de la moitié des migrants vivant en Europe sont des natifs d’Afrique du Sud, de la Somalie, du Sénégal, de l’Angola, de la République démocratique du Congo et du Cameroun.

Entre février et avril 2017, le PRC a enquêté dans 6 des 10 pays subsahariens qui ont fourni de nombreux immigrants vivant actuellement aux États-Unis. 4 de ces pays (Nigéria, Sénégal, Ghana et Kenya) figurent également parmi les 10 premiers pays d’origine des migrants subsahariens en Europe.

Rédaction Infomediaire.