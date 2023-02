Un total de 305 candidatures ont été recensées cette année pour le prix Nobel de la paix, a annoncé l’Institut Nobel mercredi à Oslo.

Sans lever le voile sur le nom des candidats, l’Institut a souligné que les candidatures, qui restent en-deçà du nombre record de 376 enregistré en 2016, se répartissent entre 212 individus et 93 organisations.

Conformément aux statuts Nobel, leur nom reste secret pendant 50 ans.

Mais les milliers de parrains (parlementaires et ministres de tous les pays, anciens lauréats, certains professeurs d’université…) sont libres de révéler l’identité de leur « poulain ».

Comme l’an dernier, bon nombre des candidatures connues ont trait à la guerre en Ukraine: le président ukrainien Volodymyr Zelensky, son homologue turc Tayyip Erdogan, le chef de l’Otan Jens Stoltenberg et un groupe de travail ukrainien oeuvrant à la mise en place d’un tribunal international sur les crimes de guerre.

On y retrouve aussi des Russes critiques du président Vladimir Poutine: l’opposant Alexeï Navalny, le journaliste Vladimir Kara-Mourza ou encore le mouvement de jeunes prodémocrates Vesna.

Autres noms supposés figurer sur la liste: deux jeunes militantes pour le climat, la Suédoise Greta Thunberg et l’Ougandaise Vanessa Nakate, la militante féministe iranienne Masih Alinejad et son mouvement anti-hijab My Stealthy Freedom, et l’Armée du Salut.

S’y trouveraient également des militants prodémocrates chinois ou hongkongais (Chow Hang-tung, Peng Lifa, le groupe Tribunal ouïghour), l’ambassadeur de Birmanie auprès de l’ONU Kyaw Moe Tun (limogé par la junte mais toujours en fonction) et la coalition anti-junte NUCC, et l’humanitaire égyptienne Maggie Gobran.

