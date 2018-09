Infomédiaire Maroc – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ibrahim Hafidi, Ahmed El Bouari et Nabil Chaouki ont été nommés aux postes, respectivement, de directeur général de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier, directeur de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole et de directeur de développement des filières de production.

Au ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, le Conseil de gouvernement a approuvé la nomination de Moahmed Briouek en tant que directeur de l’Institut supérieur des études maritimes.

Concernant le ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Nabil Hamina a été nommé président de l’Université Sultan Moulay Slimane de Beni-Mellal.

Pour le ministère de la Santé, le Conseil a approuvé la nomination de Abdelilah Boutaleb en tant que directeur des hôpitaux et des soins ambulatoires et de Abderahman Maaroufi au poste de directeur de l’Institut Pasteur du Maroc.

Au ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des relations avec le Parlement et la société, Ismael Alaoui Ismaili a été nommé secrétaire général.

Le Conseil a, de même, approuvé la nomination de Razi Bouzekri en tant que directeur des changements climatiques, de la diversité biologique et de l’économie verte, au Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l’énergie, des mines et du développement durable, chargé du développement durable.

IM