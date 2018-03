Infomediaire Maroc – Dachser vient de confier à M’hamed Chraibi, 37 ans, le poste de Country Manager de sa filiale au Maroc. Succédant à Frédéric Seillier, qui quitte l’entreprise après 26 années au sein du groupe, dont 22 passées à la tête de la filiale marocaine, Chraibi est diplômé d’un Master MIS (Management of Information Systems) de la Toulouse Business School.

Il est entré dans le groupe en octobre 2011, et depuis 3 ans, il occupait la fonction de General Manager de la zone économique sud de Dachser Maroc. Au menu de sa feuille de route : le développement des activités routes, aériennes et maritimes, des flux entre le Maroc et l’Europe, et de l’offre combinée transport et logistique contractuelle.

Rédaction Infomediaire.