Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat sous la présidence du chef de gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé une proposition de nomination à une fonction supérieure conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution et a tenu une réunion consacrée à l’examen des propositions de lois présentées par les membres du parlement.



Ainsi, le Conseil a approuvé la nomination de Nada Biaz au poste du directrice générale du groupe de l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE), relevant du ministère de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique