Infomédiaire Maroc – Le Boston Consulting Group (BCG) annonce la nomination de Othman Omary en tant que Partner et Managing Director au sein de son bureau de Casablanca.

Othman Omary a rejoint le BCG en 2014, après un début de carrière dans le conseil en stratégie auprès des institutions financières en Europe. Il est plus particulièrement en charge des activités Financial Services du Groupe pour l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest. Ces dernières années, il a piloté de nombreux projets de stratégie et de transformation en banque et en assurance, pour des acteurs africains et internationaux, ainsi que pour des institutions publiques. Othman est diplômé de HEC Paris (2004).

Le BCG travaille avec les entreprises et institutions mondiales pour identifier ensemble les meilleures opportunités, les aider à affronter leurs défis et faire évoluer leurs activités. Dans le secteur financier en Afrique, le cabinet accompagne les plus grandes institutions dans leurs projets stratégiques : digital & data, transformation, inclusion financière, nouveaux Business Models, stratégie de croissance, etc.

Leader mondial du conseil en stratégie, présent dans 50 pays, le BCG accélère le développement de ses bureaux Africains, en s’appuyant notamment sur son hub Marocain au sein de la plateforme Casablanca Finance City (CFC).

IM