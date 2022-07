La directrice de la Direction du médicament et de la pharmacie (DMP) au ministère de la Santé et de la Protection sociale, Bouchra Meddah, a tenu une rencontre de communication avec les représentants de l’ensemble des organes professionnels du secteur des fournitures médicales.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la continuité du partenariat entre les deux secteurs, public et privé, et le soutien du secteur des institutions des fournitures médicales, indique le ministère dans un communiqué.

Lors de cette réunion, tenue vendredi, Meddah a passé en revue les grandes lignes du projet de numérisation des services que la DMP entend faire profiter aux professionnels du secteur des fournitures médicales et des acteurs économiques, notamment, la simplification des procédures et démarches administratives en vigueur, et ce, en application de la stratégie du ministère.

Selon le communiqué, les représentants des organes professionnels dudit secteur ont exprimé leur grande satisfaction quant au projet de numérisation supervisé par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, en vue d’améliorer les services fournis par l’administration, tout en simplifiant les procédures et accélérant le traitement des dossiers.

Ils ont également salué les efforts considérables déployés par le ministère de tutelle dans la promotion de ce secteur prometteur, dans le cadre de la mise en œuvre du chantier royal de réforme du système de santé dans le Royaume, relève-t-on.