L’Observatoire Marocain de la Très Petite, Petite et Moyenne Entreprise (OMTPME) et l’Agence Maroc PME ont procédé, en date du 01 décembre 2022, à la signature d’une convention d’échange de données, renforçant ainsi le cadre de coopération et de partenariat entre les deux institutions.

L’échange de données entre l’observatoire et l’Agence Maroc PME permettrait à celle-ci

d’améliorer le ciblage des entreprises qui pourraient bénéficier de ses initiatives et d’étudier leur performance économique et financière.

Ce nouveau cadre de coopération favoriserait également l’organisation conjointe de formations en faveur des collaborateurs des deux institutions et l’échange d’expertise dans les domaines des études statistiques et de systèmes décisionnels.