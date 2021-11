Annoncée par Infomédiaire Maroc en exclusivité il y a quelques en jours, l’information a été confirmée ce samedi matin par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). En effet, dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc, cette dernière annonce qu’elle a visé, ce 19 novembre, le prospectus relatif à l’introduction en Bourse de la société TGCC S.A.

Cette opération d’un montant de 600 millions de dirhams porte, à hauteur de 300 MDH sur une cession partielle des titres détenus par le fonds MCIIC, géré par Mediterrania Capital Partners (MCP) société de capital-investissement et, pour 300 MDH, sur une augmentation de Capital visant à accompagner la croissance et le développement de TGCC SA.

Opérateur dans le BTP et la construction depuis plus de 30 ans, TGCC compte à son actif la réalisation de nombreux grands ouvrages d’infrastructure tels que des aéroports, des gares, des stades mais également des tours de bureaux et/ou d’habitation, des resorts touristiques, des infrastructures hospitalières ou encore des complexes intégrés et des bâtiments à usage industriels. TGCC opère également en Afrique Subsaharienne notamment en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Gabon.