Care Communication Devlop est spécialisée dans l’externalisation des services, du Télé Marketing, des Solutions innovantes en matière de Service Client, de Business Process Outsourcing, d’Assistance Technique, de Conduite d’Activités, de Gestion de Crise et de Business Intelligence.

L’entreprise s’appuie sur une série d’atouts, dont une plateforme multifonctions d’intermédiation, de sous-traitance et d’ingénierie de services outsourcing axés sur les études de marché en matière d’externalisation des activités et des processus normatifs. Il s’agit aussi de la maîtrise des process de gestion globale de la demande clientèle : marketing, ingénierie applicative, gestion administrative et opérationnelle, outsourcing… Ceci, en plus de l’assistance virtuelle et veille en ligne et le service interactif Clients, le recouvrement des créances, l’accueil téléphonique et le télémarketing.