En parallèle de cette nomination, Omar Lamrini conservera ses autres fonctions, notamment celles de Directeur Général Délégué de Madaëf et de Directeur Général de Madaëf Golfs.

Après une dizaine d’années dans les métiers de la banque d’affaires et des fonds d’investissement, Omar Lamrini a rejoint le Groupe CDG en 2012 en tant que Directeur Adjoint en charge de la stratégie et de la planification financière au sein de CDG Développement. En 2013, il est nommé Directeur Général de SDRT et SDRT Immo, sociétés en charge du développement de résidences touristiques en partenariat avec le Groupe Pierre & Vacances.

A propos de SDS

La SDS, filiale à 66% de Madaëf, a été créée en 2011, en partenariat avec le fonds Ithmar Al Mawarid, afin de repositionner et insuffler une nouvelle dynamique à la station de Saïdia initiée dans le cadre du Plan Azur, programme structurant de la stratégie touristique nationale.

Depuis sa création, SDS a pu mettre à niveau les infrastructures de la station et renforcer sa capacité d’accueil et son offre de loisirs, avec le développement de 3 nouvelles unités hôtelières, un aqua parc et un parcours de golf supplémentaire.

La SDS poursuit son action pour positionner Saïdia Resorts comme véritable destination touristique du pourtour méditerranéen.