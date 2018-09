Infomediaire Maroc – Le Maroc est l’un des plus anciens amis des Etats-Unis et restera pour toujours l’un de ses meilleurs amis, a affirmé, ce lundi à Rabat, Randy Neugebauer, membre de la délégation d’anciens Congressmen américains et de l’US association of former members of Congress (USAFMC), qui effectue actuellement une visite de travail dans le Royaume.

Les relations maroco-américaines témoignent de la solidité des liens d’amitié unissant les deux pays, a souligné Neugebauer dans une déclaration à la presse à l’issue d’une entrevue de la délégation avec la secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boucetta .

Lors de cette rencontre, la délégation s’est informée de la dynamique de développement dans le Royaume et de l’évolution enregistrée dans tous les secteurs, a-t-il relevé.

« Nous avons appris énormément de choses sur le Maroc et les défis auxquels il fait face », a-t-il dit, ajoutant que les deux pays sont appelés à consolider davantage leurs relations de coopération pour faire face aux défis qu’ils ont en partage.

Cette rencontre a permis, aussi, d’échanger autour de la pratique et l’expertise américaines dans le domaine législatif, qui ne pourront être que bénéfiques pour l’expérience marocaine, a-t-il poursuivi. Cette visite de travail, qui se déroule du 9 au 15 septembre, s’inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir les intérêts du Royaume auprès des législateurs américains.

Rédaction Infomediaire.