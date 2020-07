Le montant de l’investissement étranger en titres d’Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a atteint 2,9 milliards de dirhams (MMDH), en augmentation de 59,39%, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Les personnes morales étrangères non résidentes sont les premiers contributeurs dans cet investissement avec un total de 1,14 MMDH, soit 39,31% du total des montants investis, suivies par les personnes physiques résidentes et les Marocains résidant à l’étranger (MRE) avec des parts respectives de 25,96% et 22,33%, précise l’AMMC dans son rapport sur l’investissement étranger et instruments financiers au titre de l’année 2019.

Ce rapport fait aussi ressortir que la part détenue par les étrangers dans l’actif net global des OPCVM demeure insignifiante, passant de 0,43% en 2018 à 0,46% l’année écoulée.

La part de l’investissement des personnes morales dans ce véhicule d’investissement a, de son côté, connu une nette hausse à 1,22 MMDH, soit 48% de l’investissement étranger en titres d’OPCVM contre moins de 10% de l’investissement étranger un an auparavant.

En outre, l’AMMC fait savoir que l’analyse de la répartition de l’investissement étranger en titres d’OPCVM en 2019 met en évidence une préférence pour les OPCVM monétaires avec une part de 52%, suivis par les OPCVM “obligations court terme” et les OPCVM “obligations moyen long terme” avec des parts respectives de 22% et 10%.