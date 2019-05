Selon l’Indice d’Ouverture des Données (Open Data Inventory, ODIN) élaboré par Observatoire des Données Ouvertes (Open Data Watch, ODW), et sur la base de l’évaluation de 178 pays au plan international, le Maroc représenté par le HCP est classé 42ème, en 2018, occupant ainsi le premier rang dans la région Afrique du Nord, 2ème dans la région Arabe et la 3ème position en Afrique avec une note de 57,5 points, après le Rwanda et l’Ile Maurice qui ont été respectivement notés 58,3 et 57,9 points.

Ce classement consacre ainsi, au niveau mondial, les avancées du HCP dans le domaine de l’Open Data. Il est appelé à s’améliorer avec l’intégration prévue de nouveaux indicateurs dans la Base de Données Statistiques (BDS) de cette institution et l’ouverture aux utilisateurs intéressés des micro-données anonymisées de ses opérations statistiques. Il s’améliorerait encore plus au fur et à mesure que les départements détenteurs d’informations significatives sur les activités sectorielles les mettront aux normes statistiques convenues, à la disposition du HCP.

Institution connue sur le plan international par son professionnalisme et son indépendance, l’ODW réalise l’évaluation mondiale des Organismes Nationaux de Statistique dans le domaine des données ouvertes et travaille en synergie et en permanente concertation avec la Division Statistique des Nations Unies. L’ODIN élaboré à cet effet est un indice composite d’évaluation des sites web basé sur les critères de couverture et d’ouverture des données diffusées.