Infomédiaire Maroc – Londres et Washington ont conclu un nouvel accord de services aériens « Open Sky » visant à faire du Royaume-Uni un des principaux hubs mondiaux de l’aviation après le Brexit, tant pour les passagers que pour les compagnies aériennes, apprend-on de source officielle.

Le nouvel accord, qui remplacera celui existant entre l’Union Européenne (UE) et les États-Unis dans le secteur de l’aviation, a été annoncé mercredi par le secrétaire d’Etat britannique aux Transports, Chris Grayling.

La signature de cet accord intervient dans le sillage des efforts fournis par le Royaume-Uni ayant pour but de renforcer sa connectivité mondiale et se préparer à un avenir en dehors de l’UE, a-t-il expliqué.

Il garantira aussi la continuité des principales liaisons transatlantiques empruntées par des dizaines de millions de passagers par an et facilitera les voyages aériens entre le Royaume-Uni et les États-Unis, tout en diversifiant les choix et les dessertes à des prix avantageux.

« Nos vols transatlantiques ont contribué à rapprocher encore davantage nos pays, à renforcer nos liens et à dynamiser nos économies », a affirmé le responsable britannique, faisant savoir que ce nouvel accord et ceux conclus avec 8 autres pays de par le monde « prouvent que le Royaume-Uni continuera à être un acteur majeur sur la scène mondiale après notre départ de l’UE ».

Rédaction Infomédiaire