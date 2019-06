La « Green Invest Conference » (GIC), organisée dans le cadre de la 15ème édition du Moussem de Tan-Tan, constitue une aubaine pour découvrir les opportunités d’investissement dans la province de Tan-Tan, a souligné le président de la Fondation Almouggar, Mohamed Fadel Benyaich.

S’exprimant lors de cette conférence, Benyaich a relevé que la GIC, considérée comme l’un des moments forts du Moussem, se veut une plateforme d’échange de points de vue entre les acteurs publics et privés à l’échelle locale et internationale sur les importantes opportunités d’affaires au niveau de cette province.

A ce propos, il a fait observer que cet évènement vise à promouvoir l’investissement et à faire connaitre auprès des investisseurs les efforts déployés par le Maroc en la matière, ainsi que les atouts dont dispose Tan-Tan.

En outre, Benyaich a indiqué que le Moussem de Tan-Tan, organisé par la Fondation Al Mouggar sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, représente pour la Fondation une occasion de réitérer sa forte détermination et son ferme engagement en faveur de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine culturel local et régional.