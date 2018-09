Infomediaire Maroc – Le groupe d’ingénierie et de technologie SENER s’apprête à entamer les derniers essais à Noor Ouarzazate III, après avoir achevé, en août dernier, la première synchronisation de l’installation solaire. Avec ces étapes clés, SENER entame la dernière phase avant la mise en service commerciale de la centrale et sa livraison finale au client.

Il s’agit de la deuxièmeinstallationéquipée de la technologie de tour centrale et dusystème de stockage de sels fondusconcue par SENER. Noor Ouarzazate IIIest également l’une des premières au monde à appliquer cette configuration à une échelle commerciale. Les hautes performances de cette technologie permettent d’atteindre des températures optimalescomparées aux autres technologies CSP. Les températures élevées maximisent l’efficacité thermodynamique et permet de gérer l’énergie solaireet répondre à la demande du réseau,mêmeen l’absence de rayonnement. Cette caractéristique unique du CSPchange radicalement le rôle des sources d’énergies renouvelables à l’échelle mondiale.

Pour le cas de la centrale solaire Noor Ouarzazate III, SENER a pris en charge l’ingénierie conceptuelle,qui comprend l’installation, l’ingénierie détaillée, la fourniture des équipements du système de stockage thermique, l’ingénierie et la construction du champ solaire et du récepteur des sels fondus ainsi que la mise en service totale de la centrale. Celle-ci devra être livrée au client a la fin de 2018.

Noor Ouarzazate III est composée d’un champ solaire de 7 400 héliostats HE54 (conçu et breveté par SENER).Ces derniers dirigent le rayonnement solaire vers un récepteur situé au sommet de la tour à hauteur de 250 mgrâceàun système de suivi très précis, connu sous le nom de «tracker solaire».En collaboration avec des entreprises marocaines,le groupe a également pris en charge la conception et la construction du récepteur,doté d’une puissance de plus de 600 MW thermiques.

Noor Ouarzazate III est équipé d’un système de stockage de sel fondu qui lui permet de produire de l’électricité pendant 7,5 heures sans rayonnement solaire garantissant ainsi une distribution de l’électricité optimale. De la même façon, SENER a entièrement développé un élément majeur dans ce type d’installation: le système de contrôle intégré du récepteur et du champ solaire.

Anas Raisuni, Directeur Général Régional de SENER au Maroc, a déclaré:

«La synchronisation de NoorOuarzate III est la dernière étape avant la livraison finale à ACWA et à MASEN. Avec son investissement visionnaire dans l’énergie solaire, MASEN a assuré au Maroc un approvisionnement propre, durable et gérable en électricité, tout en développant l’industrie nationale dans un secteur de pointe comme le CSP. Nous sommes très fiers d’avoir travaillé pour ces deux entités (ACWA et MASEN), en concevant et construisant l’une des centrales solaires thermiques les plus avancées au monde. Une fois opérationnelle, celle-ci marquera un tournant dans le secteur des CSP et consolidera ainsi la positionde SENER en tant que société d’ingénierie leaderdans le secteur ».

Noor Ouarzazate III fait partie du complexe Noor (Maroc), piloté par MASEN qui est le plus grand complexe solaire au monde. Dans ce complexe, SENER fait partie du consortium de constructeurs clé en main des centrales Noor Ouarzazate I et Noor Ouarzazate II dotées de la technologie des capteurs cylindro-paraboliques SENERtrough®, et Noor Ouarzazate III qui applique les innovations évoluées de la pionnière centrale Gemasolar, à Séville (Espagne), développée et construite par SENER.

