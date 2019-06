L’ ambassadeur du Maroc en Ouzbékistan, Mohamed Adil Embarch, a été reçu ce jeudi à Tachkent par le ministre ouzbek des Affaires étrangères, Abdulaziz Kamilov, à qui il a remis ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Maroc en République d’Ouzbékistan avec Résidence en Azerbaïdjan.

Lors de cette audience, le ministre Ouzbek a souligné l’excellence des relations bilatérales marquées par un soutien mutuel et une étroite collaboration entre les deux pays au sein des instances régionales et internationales comme l’OCI et l’ONU, mettant en évidence la convergence des vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, indique un communiqué de l’ambassade du Maroc en Azerbaïdjan.

Le chef de la diplomatie Ouzbeke a tenu à rendre hommage à l’action du Roi Mohammed VI pour le développement du Maroc et les initiatives du Souverain de portée internationale en matière de tolérance, de dialogue des cultures et de promotion de la coopération Sud-Sud, relève la même source.

Il a fait part de son admiration pour les progrès réalisés par le Maroc dans tous les domaines et qui font du Maroc un pays leader en Afrique, tout en exprimant la disposition de l’Ouzbékistan à renforcer davantage les relations de coopération avec le Royaume, note le communiqué.

L’ambassadeur du Maroc en Ouzbékistan a, pour sa part, exprimé ses vifs remerciements au ministre Ouzbek pour le soutien que son pays a toujours apporté à l’intégrité territoriale du Maroc.

Embarch a à cette occasion présenté quelques axes de coopération afin de développer les relations bilatérales notamment dans les domaines économique et culturel, indique la même source.