Infomédiaire Maroc – Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) ont lancé, ce mardi à Rabat, un nouveau moyen de paiement par téléphone mobile appelé « m-wallet », permettant de réaliser, de manière électronique et dématérialisée, des opérations de paiement de commerçants, de transferts d’argent de personne à personne, ainsi que des opérations de retrait et de dépôt d’espèces.

« Le paiement mobile domestique est un nouveau projet qui va être déployé au plan national et un instrument qui va faciliter certaines opérations quotidiennes du citoyen marocain », a indiqué le directeur général de BAM, Abderrahim Bouazza, lors d’une conférence de presse à l’occasion du lancement de ce nouveau moyen de paiement, ajoutant que la nouveauté de cet outil est l’interopérabilité, qui permettra l’accès à divers services financiers indépendamment du choix de l’opérateur ou de la banque.

« Le titulaire d’un téléphone mobile, qui a déjà un compte auprès d’une banque ou auprès d’un établissement de paiement, peut transférer de l’argent à un bénéficiaire et peut également payer ses achats auprès d’un commerçant en utilisant le m-wallet qui se trouve au préalable dans son téléphone portable », a expliqué Bouazza, notant qu' »il suffit donc au titulaire du compte d’intégrer dans son téléphone le numéro de téléphone du bénéficiaire afin que l’opération soit effectuée instantanément, en temps réel, et de manière électronique ».

BAM a édicté une décision réglementaire qui prescrit des mesures concernant la protection des usagers de cet instrument de paiement, a-t-il poursuivi, faisant savoir qu’il suffit de compléter la table de correspondance entre les numéros de téléphone et les m-wallet afin que l’écosystème puisse démarrer avec les établissements qui seraient prêts à déployer ce nouveau instrument dans les jours qui viennent.

Pour sa part, le directeur général de l’ANRT, Azelarab Hassibi, a expliqué que cet outil de paiement implique toutes les couches sociales du Maroc, mettant l’accent sur l’importance du choix du numéro mobile en tant que vecteur de cette nouvelle solution, qui s’inscrit dans la stratégie digitale du Royaume.

Il a également indiqué que les utilisateurs visés par le paiement mobile ont tous été associés lors de la conception de ce système, notamment les commerçants, et ce à travers une dizaine de focus groupes qui ont adopté une attitude positive face au paiement par téléphone mobile.

Quant au président-directeur général de Hightech Payment Systems (HPS), Mohamed Horani, il a assuré que le système utilisé par « m-wallet » est sécurisé, notant qu’il a été audité par un certain nombre d’organismes internationaux et certifié conforme aux exigences internationales en matière de sécurité, mais également en matière de protection des données personnelles.

Ce nouveau moyen de paiement par téléphone mobile, lancé en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés notamment les banques, les établissements de paiement, les opérateurs télécoms et HPS Switch, vise à faciliter l’accès aux services financiers au profit des populations pas ou peu desservies et à réduire le recours au cash et le coût de sa gestion, favorisant ainsi l’inclusion financière et le développement de l’économie numérique.

Rédaction Infomédiaire