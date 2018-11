Infomediaire Maroc – Visa, la société mondiale de technologie de paiement, et Vivo Energy, l’entreprise qui commercialise et distribue les carburants et lubrifiants de marque Shell en Afrique, ont annoncé la signature d’un accord panafricain visant à fournir des services de paiement numérique aux consommateurs dans 15 pays africains où les deux entreprises sont présentes.

Ce partenariat vise à développer le commerce numérique et offrira davantage de points acceptant les paiements par carte Visa dans les stations-service et les boutiques du réseau Shell de Vivo Energy en Afrique.

David Mureithi, Vice-Président Exécutif de Vivo Energy, a déclaré : « Vivo Energy et Visa partagent le même objectif, à savoir aider les consommateurs à effectuer leurs paiements en toute confiance, en toute transparence et en toute sécurité. Ce partenariat s'inscrit dans notre stratégie globale visant à proposer des solutions innovantes et pratiques à nos clients, afin de développer une relation durable avec eux. A travers cette alliance avec Visa, nous souhaitons élargir la gamme de services que nous proposons à nos clients et leur permettre également d’effectuer leurs paiements de manière simple et facile dans nos stations-service Shell. »

Aida Diarra, présidente de Visa pour l’Afrique subsaharienne, a déclaré : « Nous nous efforçons constamment de réduire la dépendance aux espèces et d’encourager le développement d’un écosystème de paiement numérique tant pour les particuliers que pour les entreprises. Notre partenariat avec Vivo Energy correspond au type de collaboration que nous recherchons – celles qui nous aideront à étendre notre portée dans l’écosystème commercial africain à mesure qu’il évolue et se développe, et qui créeront des opportunités commerciales mutuellement bénéfiques. »

Les transactions numériques sans espèces permettront non seulement aux clients de bénéficier des carburants, lubrifiants et services Shell de haute qualité de Vivo Energy, mais également de contrôler et de surveiller leurs dépenses. Ce partenariat améliorera l’expérience des clients tout en leur permettant de profiter de la technologie de paiement Visa. Il leur offrira commodité, sécurité et efficacité lorsqu’ils feront leur plein et qu’ils achèteront de la nourriture, des boissons, des magazines et bien d’autres articles dans les boutiques et restaurants situés dans les stations-service Shell.

Les deux entités sont convaincues que cette initiative stimulera l’adoption du paiement sans espèces dans un environnement ou l’utilisation des espèces par les consommateurs et les commerçants est encore prépondérante. Les recherches montrent que près de 80% des transactions en boutiques sont faites en espèces, les 20% restants étant des transactions mobiles et par carte.

