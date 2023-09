La société de développement local (SDL) Nouaceur Développement est à la recherche d’un partenaire spécialisé, disposant des compétences et du savoir-faire requis pour la mise à niveau, le réaménagement et l’exploitation du Parc aquatique de Bouskoura.

Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) a déjà été lancé dans ce sens et l’attribution du marché est programmée pour le 11 octobre prochain.

Selon les spécificités techniques du projet, les candidats proposeront tous les aménagements et les constructions nécessaires pour permettre au parc aquatique de s’ériger en parc récréatif offrant des équipements de qualité pour les citoyens. Les équipements existants et ceux à réaliser par l’attributaire dudit AMI vont être gérés par ce dernier qui proposera dans son offre un business plan cohérent permettant de bien entretenir le site et verser la redevance à la commune.

Les concurrents présenteront une offre intégrée avec la mise à niveau des équipements existant et la création d’autres équipements dans le respect de la nature du site et des lois et règlements en vigueur.