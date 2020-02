Le Pavillon du Maroc au Salon International de l’Agriculture de Paris (SIAP), qui se tient actuellement dans la capitale française, connaît une grande affluence aussi bien de la part du grand public, que de représentants de sociétés françaises et internationales intéressées de conclure des affaires avec les exposants marocains.

Le Maroc, participe pour la huitième année consécutive à ce Salon d’envergure internationale avec un pavillon où sont mis à l’honneur les produits du terroir. Organisée par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) dans le sillage du plan Maroc Vert, la participation marocaine intervient dans le cadre d’une stratégie ambitieuse visant à promouvoir ces produits à l’échelle internationale.

Depuis l’inauguration officielle du Salon, samedi dernier, le pavillon marocain n’a pas désempli, attirant nombre de visiteurs séduits par son architecture alliant tradition et modernité, mais aussi par les nombreux produits du terroir proposés par une trentaine d’exposants représentant une soixantaine de coopératives agricoles en provenance de l’ensemble des régions du Maroc.

Les produits du terroir national exposés à Paris (argan, huile d’olive, safran, dattes, plantes aromatiques et médicinales, épices, henné, etc), répondent tous à des critères particulièrement stricts (obtention des autorisations/agréments délivrés par l’Office national de sécurité sanitaires des aliments, qualité du packaging, diversité de gammes…). Ils ont été soigneusement sélectionnés pour être présentés aux 700.000 visiteurs attendus tout au long de ce Salon qui doit fermer ses portes le premier mars prochain.

En plus de s’adresser au grand public, le SIAP est une occasion idoine pour les petits producteurs marocains de prospecter de nouvelles opportunités et de nouer des contacts d’affaires. Dans ce cadre, plus de 300 rencontres B2B sont programmées par l’ADA tout au long de la durée du Salon, pour connecter les exposants marocains avec les potentiels importateurs français et étrangers.

Dans une déclaration, Mahjouba Chkail, Chef de la Division de la promotion des produits du terroir au sein de l’ADA, s’est félicitée de la grande influence sur le pavillon marocain.

« Nous avons reçu un grand nombre de visiteurs que ce soit des visiteurs et consommateurs français, internationaux mais aussi marocains établis en France ou en Europe, ou des visiteurs de sociétés qui cherchent à importer les produits du terroir marocains sur le marché européen en général et le marché français en particulier », a indiqué la responsable marocaine.

« Nous avons enregistré également une forte demande sur les produits du terroir marocains connus à l’échelle internationale tels que le Safran, l’huile d’Argan comestible et cosmétique, les plantes aromatiques et médicinales, les huiles essentielles, les dattes… », s’est-elle réjouie.

« Au quatrième jour de notre participation au SIAP, nous avons entamé les rencontres B2B que nous avons veillé à organiser en amont avec les centrales d’achat, la grande distribution française, les restaurants et toutes les sociétés intéressées par les produits du terroir marocains », a-t-elle ajouté. Ainsi, pas moins de 300 rencontres B2B ont été programmées “afin que les exposants nationaux puissent trouver des acheteurs et conclure des contrats pour exporter leurs produits et augmenter leur revenu », a indiqué Mahjouba Chkail.

Considéré comme la plus grande manifestation agricole française destinée au grand public, le SIAP, qui se poursuivra jusqu’au premier mars prochain, accueille chaque année une moyenne de 700.000 visiteurs et demeure le rendez-vous incontournable des grandes cultures, de la gastronomie régionale et internationale, des produits des terroirs et de l’élevage.

Cette année, le SIAP, inauguré officiellement par le Président français Emmanuel Macron, se tient sous le signe « L’agriculture vous tend les bras », une façon pour les organisateurs de souligner l’importance de renforcer les liens avec les agriculteurs et de donner envie de rejoindre le monde agricole pour en montrer toute l’attractivité