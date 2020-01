La Chambre des représentants a lancé mardi son nouveau portail web, destiné à mettre en avant et à communiquer en cinq langues sur les actions et les réalisations de l’institution législative. Dans son nouveau format, le site web disponible en langues arabe, amazighe, française, anglaise et espagnole répond à l’objectif d’adaptation au règlement intérieur de la Chambre basse prévoyant la diffusion des données relatives entre autres aux engagements du gouvernement, les réponses aux questions écrites, les questions des députés, les motions en matière de législation et les rapports consacrés aux sujets en examen par les commissions parlementaires.

Le portail vise aussi à faciliter la communication entre la Chambre des représentants et les citoyens, à fournir des services interactifs en leur permettant de commenter les projets et propositions de loi et leur offrant des services à distance pour ce qui est des demandes de visite, des demandes de stage, d’accréditation pour les journalistes ou encore d’accès à la bibliothèque.

A cette occasion, le président de la Chambre Habib El Malki a relevé que le lancement du nouveau site web s’inscrit dans les traditions de communication que l’institution a consacrées depuis le début du mandat actuel afin de favoriser les principes d’ouverture et de proximité à l’égard des citoyens.

Le lancement de ce site web fait partie de la stratégie de communication de la première Chambre du parlement au titre de l’actuel mandat législatif, a-t-il ajouté, soulignant que la Chambre est soucieuse d’exercer pleinement ses prérogatives conformément à la Loi fondamentale et de renforcer la confiance dans l’institution parlementaire. L’action de communication représente non seulement une expression d’ouverture et d’interaction en direction de la société civile et des acteurs médiatiques, mais elle illustre aussi une volonté de promotion des missions de la Chambre en termes législative et de contrôle de l’action gouvernementale, a-t-il fait observer. Grâce au nouveau portail, le navigateur peut effectuer une visite virtuelle dans les espaces de l’institution, identifier facilement les élus via la carte interactive, communiquer avec eux, et soumettre des motions au président de la chambre via le lien de la plateforme nationale pour la démocratie participative.

Une rubrique spéciale enfants a été établie afin de faire connaître les activités parlementaires aux jeunes générations, de même qu’un espace pour les jeunes et un espace pour les femmes, avec un accent particulier sur les textes législatifs et les interventions des parlementaires à leur sujet.

En outre, chaque groupe parlementaire dispose de son propre site internet avec comme objectif de mettre en évidence les questions et propositions de loi présentées par les groupes et d’informer les citoyens sur leurs activités.

Il en est même pour les commissions parlementaires permanentes qui disposent chacune d’un site web présentant la composition de la commission, les textes législatifs examinés, les rapports ou encore les missions exploratoires initiées.

Par ailleurs, dans le souci de lutter contre les fake news et les rumeurs sur la Chambre des représentants, une rubrique spéciale a été créée sur le portail électronique afin d’éclairer l’opinion publique et de promouvoir les actualités véridiques