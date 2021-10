La cérémonie de passation des pouvoirs entre Fatim-Zahra Ammor, que le Roi Mohammed VI a nommée ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire et son prédécesseur Nadia Fettah Alaoui, s’est déroulée vendredi à Rabat.

S’exprimant lors de cette cérémonie, Ammor s’est dite fière de la confiance Royale placée en sa personne, souhaitant que les réalisations soient à la hauteur des orientations du Roi et aux aspirations et attentes des citoyens. « Je suis heureuse de la confiance qu’a placée en moi Sa Majesté surtout à la tête d’un ministère aussi stratégique pour le pays », a-t-elle affirmé, faisant part de son vœu d’être à la hauteur de cette responsabilité.

Le tourisme, a poursuivi Ammor, est un secteur qui a énormément souffert pendant ces deux dernières années, relevant qu’il aura besoin de toute la dynamique nécessaire pour pouvoir redémarrer dans les meilleures conditions. Elle a, dans ce sens, assuré qu’elle œuvrera à la poursuite des efforts fournis pour la promotion de ce ministère à même de créer une dynamique répondant aux aspirations du secteur.

Pour sa part, Fettah Alaoui a félicité Ammor pour la confiance Royale placée en elle, tout en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles missions à la tête du ministère. Elle s’est dite convaincue que Ammor apportera une valeur ajoutée à ce ministère, saluant également le savoir-faire, le soutien, les efforts déployés et l’action collective du personnel du ministère.