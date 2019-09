Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret relatif aux plans d’aménagement et de gestion des pêcheries, présenté par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

Ce projet de décret vise à définir les mesures nécessaires à l’élaboration des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries, conformément aux dispositions de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la pêche illicite, non autorisée et non réglementée, ainsi qu’à la modification du Dahir portant loi relatif à la réglementation de la pêche maritime.

Le texte insiste sur les procédures de gestion et d’aménagement relatives à l’effort de pêche et des espèces marines concernées, la méthodologie d’approbation et de validation des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries et leur modification, outre la durée maximale des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries.

Les dispositions de ce décret permettront également de fixer des conditions particulières concernant le plan d’aménagement et de gestion des pêcheries, pour le contrôle et le suivi des activités de pêche, ainsi que des mesures visant à lutter contre la pêche illicite, non autorisée et non réglementée.