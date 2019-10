Les prix du pétrole baissaient jeudi en cours d’échanges européens avant la publication des stocks américains mercredi et une reprise des négociations commerciales sino-américaines jeudi. Ainsi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 57,80 dollars à Londres, en repli de 0,94% par rapport à la fermeture de lundi.

A New York, le baril américain de WTI pour novembre chutait de 1,12%, à 52,16 dollars. Après des débuts d’échanges européens en territoire positif, les prix ont repris leur baisse amorcée la veille peu avant la clôture, dans la foulée d’une semaine mouvementée qui a vu le Brent et le WTI céder respectivement 4,4% et 5,5%.

Lundi, le président Donald Trump a annoncé qu’il privilégiait un accord commercial global avec Pékin plutôt qu’un traité partiel, mais certains médias américains ont affirmé que les autorités chinoises ont considérablement réduit le champ des contentieux qu’elles sont disposées à aborder cette semaine.

Les prochaines négociations entre Pékin et Washington pour tenter de sortir de l’impasse de la guerre commerciale se tiendront à partir de jeudi à Washington.