Casablanca Finance City (CFC) et Toronto Finance International (TFI) ont signé, jeudi à Toronto, un accord de partenariat visant à favoriser une coopération accrue entre les deux places financières.

Signé par la directrice Stratégie, marketing et communication de CFC, Manal Bernoussi et la présidente de Toronto Finance International, Jennifer Reynolds, le protocole d’accord établit les bases d’une coopération durable en vue de promouvoir des opportunités d’investissement entre le Canada, le Maroc et l’Afrique.

L’accord permettra de fournir une plate-forme destinée à promouvoir les meilleures pratiques dans les domaines de la finance verte et des infrastructures vertes.

Il favorisera, à cet effet, le partage des connaissances et des expertises entre les deux parties, en vue d’accélérer le développement conjoint de programmes professionnels d’éducation et de formation en matière financière sur les deux marchés respectifs.

« Nous sommes très heureux de signer ce partenariat avec Toronto Finance International afin d’explorer les possibilités de coopération en Amérique du Nord, au Maroc en Afrique», s’est réjouie à cette occasion Bernoussi.

Cet accord permet à Casablanca Finance City de renforcer son réseau de partenaires en Amérique du Nord et de consolider davantage sa coopération internationale, a-t-elle indiqué.

Bernoussi a souligné que ce partenariat vient aussi confirmer l’intérêt que porte Casablanca Finance City au marché nord-américain et réciproquement l’attractivité du continent africain pour les investisseurs d’Amérique du Nord.

Pour sa part, Jennifer Reynolds s’est dite «ravie de conclure cet accord de partenariat avec Casablanca Finance City».

Elle a assuré qu’ »en collaborant avec CFC, nous faciliterons l’échange d’informations et d’expertises afin de créer de nouvelles opportunités pour renforcer la coopération internationale ».

Reynolds a, dans ce sens, noté que « l’Afrique est l’une des régions qui connaissent la croissance la plus rapide au monde, avec des liens grandissants en matière de commerce et d’investissement avec le Canada ».

Toronto Finance International (TFI) est un partenariat public-privé entre les trois niveaux de gouvernement au Canada, le secteur des services financiers et le monde universitaire.

Il a pour mission de mener une action collective à même de stimuler la compétitivité et la croissance du secteur financier de Toronto et renforcer sa notoriété en tant que centre financier international de premier plan.

Casablanca Finance City (CFC) est un hub économique et financier africain situé à la croisée des continents. Reconnue comme la première place financière en Afrique et partenaire des plus grands centres financiers internationaux, CFC a constitué une forte communauté de membres composée d’entreprises financières, de sièges régionaux de multinationales, de prestataires de services et de holdings.