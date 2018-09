Infomediaire Maroc – Le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, et le président de la CGEM, Salaheddine Mezouar, ont tenu, à Rabat, une séance de travail en présence d’une délégation composée de membres du bureau du patronat et de plusieurs ministres.

Et à l’issue de cette rencontre, les 2 parties ont convenu d’arrêter des mécanismes de travail commun notamment les groupes de travail, présidés par des responsables de la CGEM et du gouvernement, chargés d’assurer le suivi et l’aboutissement des dossiers prioritaires.

A noter que, dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finance 2019, il a été également procédé à la mise en place d’un 1er groupe de travail conjoint, devant s’atteler à l’examen des propositions de mesures en faveur de l’entreprise et du climat des affaires. Ce groupe de travail est présidé du côté gouvernemental par Mohammed Benchaaboun, ministre de l’Économie et des finances, et du côté de la CGEM par Ahmed Rahhou, Vice-Président.

Rédaction Infomediaire.